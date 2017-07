Balingen Jung-Schiris greifen bald zur Pfeife

Begonnen wurde dieser mit 31 Teilnehmern, einige machten einen Rückzieher. 25 zogen das Programm in vier Wochen und acht Schulungsabenden aber durch. "Der Bezirk Zollern ist stolz, mit Hardy Landbeck einen so erfahrenen, kompetenten und geschätzten Mitarbeiter in seinen Reihen zu haben", lobt der Bezirksvorsitzende Wolfgang Haug in seiner Ansprache an die Teilnehmer.

Zwar konnte seine Frage zu Beginn des Prüfungsabends, wo der erste Schiedsrichter im Einsatz war, niemand beantworten, dafür umso mehr die Anforderungen der Prüfungsbogen. Haug löste auf: im Jahr 1874 leitete der erste Referee im Mutterland England ein Spiel. Er zollte dem Amt des Schiedsrichters eine große Bedeutung. Die Neulinge könnten auf dem Spielfeld persönliche Entscheidungen treffen, "das bringt euch auch als Mensch weiter." Im Beisein von Funktionären der beiden Schiedsrichtergruppen Balingen und Hechingen und ihren Obmännern Antonio de Rossi und Karl Ritter erfolgte im Anschluss an die schriftliche Prüfung der körperliche Eignungstest in der Balinger Bizerba-Arena.

Mit drei Teilnehmern, darunter zwei Frauen, war der TSV Stetten/Hechingen zusammen mit der TSG Balingen am besten vertreten. Auffallend ist, dass die Teilnehmer überwiegend aus der Raumschaft Balingen und Hechingen kamen. Aus dem gesamten oberen Bezirk waren nur ein Mitglied des SV Hartheim und vom FC 07 Albstadt dabei. Auch Bezirks-Obmann Antonio De Rossi zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. Die 25 Jung-Schiedsrichter werden bei ihren ersten drei Spielleitungen von erfahrenen Referees begleitet.