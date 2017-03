Balingen "Jugendliche fördern, Region stärken"

Zum Beispiel ist für die Biologiekurse ein Besuch des molekularbiologischen Labors der Hochschule geplant. Unter anderem im Bereich IT-Sicherheit sollen Hard- und Softwareprojekte für das Fach Informatik stattfinden. Eine "klassische Win-Win-Situation" sei die Kooperation, wie Jerg findet: "Der Unterricht wird an einigen Stellen interessanter für die Schüler, und andererseits werden sie auf die Angebote der Hochschule aufmerksam." So bestehe auch die Möglichkeit einer Leistungssteigerung beim einen oder anderen Gymnasiasten. Für Mühldorfer ist die "Frage nach starken und schwachen Schülern relativ". Sie habe schon oft erlebt, dass vermeintlich schwache Schüler an der Hochschule durch mehr Nähe an Praxis und eigenen Interessen zu besonders starken Studenten würden. Daher sei es wichtig, den jungen Menschen schon im Schüleralter überhaupt die Möglichkeit eines Abschlusses an der Hochschule in den Kopf zu setzen. Die nun vereinbarte Kooperation biete dazu beste Voraussetzungen: "Wir fördern gemeinsam Jugendliche durch Bildung und stärken damit die Region", so Mühldorfer mit Blick auf die Heimatverbundenheit der Menschen in der Region. "Wir glauben an die Jugend", sagt sie. Laut Jerg haben beide Seiten auch schon viele Ideen zum weiteren Ausbau der Kooperation, aber erst mal wollen sie sich auf die beschlossenen Projekte konzentrieren.