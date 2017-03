Balingen Jugendliche erhalten neue Spielwiese

Optimistisch stimmt ihn, dass bei der Gestaltung die Wünsche der jungen Leute eingeflossen seien. Sie wollten laut Laub nicht nur einen Ort, wo sie abhängen, sondern sich auch sportlich betätigen können – und wo sie auch einmal laut sein können, ohne dass sich Anwohner sofort gestört fühlen. Auch an der Gestaltung sollen Jugendliche beteiligt werden – konkret Zimmerer-Azubis der Balinger Philipp-Matthäus-Hahn-Schule.

Die Gestaltung der Rasenfläche ist zudem der Versuch, das erweiterte Umfeld des Balinger Bahnhofs aus der Schmuddelecke zu holen. Über die Wiese verlaufen laut Laub heute Trampelpfade, die über die Bahngleise zum Edeka-Supermarkt führen – oft treffen sich Jugendliche am Busbahnhof und holen sich dann von nebenan Alkohol. Die neue Spielwiese sieht Laub zudem als Interimslösung bis zur Gartenschau im Jahr 2023 – in deren Rahmen ist, wie berichtet, die Einrichtung eines Aktivparks für alle Generationen sowie der Bau eines neuen Jugendhauses an der Eyach geplant.

Einbezogen in die Planungen wurde auch die neben dem Platz an der verlängerten Bahnhofstraße beheimatete Baptistengemeinde, die in den vergangenen Jahren speziell für junge Leute auch regelmäßig Angebote gemacht hat. Diese stünden dem Vorhaben sehr positiv gegenüber, sagte Erich Laub. Die Gemeinde will für das Volleyballfeld etwa das Netz zur Verfügung stellen.

Möglichst bald solle der Platz fertiggestellt sein; möglichst schon dann, wenn mit den wärmeren Temperaturen sich auch während der Abend- und Nachtstunden wieder mehr Jugendliche im Freien aufhalten. Zur Eröffnung werde es eine Party geben, so Laub.