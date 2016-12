Balingen Jugendliche brüten über Gartenschau

Balingen. Rund 20 Schüler haben in drei Stunden konzentrierter Arbeit Ideen für ihr Balingen der Zukunft entwickelt. Die Balinger Stadtverwaltung und die Landschaftsarchitekten der Planstatt Senner, die das Konzept für die Gartenschau im Jahr 2023 erarbeiten, hatten zu dem Jugendworkshop eingeladen und staunten nicht schlecht über die Kreativität, die konstruktiven Ideen und die Heimat-Visionen der jungen Leute – von "null Bock" keine Spur.

In seiner Begrüßung hatte Oberbürgermeister Helmut Reitemann klar unterstrichen, dass die Stadt bei der Planung der Landesgartenschau 2023 mit den Jugendlichen zusammenarbeiten will. "Ihr habt die Chance, etwas für euch und die kommende Generation an jungen Leuten zu bewirken", sagte Reitemann.

Planstatt-Chef Johann Senner war mit seinem Team aus Überlingen ans Balinger Gymnasium gekommen, um gemeinsam mit den Jugendlichen Ideen zu entwickeln und auszuarbeiten. In einem kurzen Abriss stellte er die Flächen vor, die von der Umgestaltung profitieren sollen. Klar ist, dass es Veränderungen am Fischweiher hinter der Stadtmühle, an der Stadtmühle selbst, am städtischen Bauhof und an den Tennisplätzen, aber auch am Stadtgarten bis hinunter zum Zol­lernschloss geben soll. Als Schwerpunkte für die Jugendlichen griffen die Planer die Themen Jugendhaus und Aktivpark heraus, ließen den jungen Gästen aber auch ganz allgemein Freiraum für Ideen zur gesamten Gartenschau.