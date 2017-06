Balingen Jugendherberge wird auf Vordermann gebracht

Rund 220.000 Euro will die Stadt demnach in die Ertüchtigung und Modernisierung des Gebäudes stecken, das von der Familie Bader betrieben wird und im Eigentum der Stadt ist. Das sind rund 500 000 Euro weniger, als das Deutsche Jugendherbergswerk an Investitionen gefordert hatte; dafür sollte das Haus weiter den Titel Jugendherberge tragen dürfen. Diese hohe Forderung war 2015 für den Gemeinderat der Hauptgrund dafür, auf den Titel zu verzichten – nun ist’s eben ein Jugendgästehaus.

Angegangen werden soll noch in diesem Jahr zunächst der Brandschutz. Die bestehende Brandmeldeanlage wird zu einer flächendeckenden Anlage ausgebaut, dazu kommen Rettungswegbeschilderungen. Die Rauch- und Wärmeabzugsanlage wird vergrößert, außerdem eine zweite Außentreppe als zusätzlicher Fluchtweg in Verbindung mit dem Bau eines Außenlagers für Fahrräder und Müll installiert. Zudem müssen mit dem Blick auf den Brandschutz Räume umgebaut und Fassadenöffnungen eingebaut werden. All das kostet den größten Batzen der geplanten Gesamtinvestitionssumme: 151 000 Euro.

Möglichst schon im nächsten Jahr, so die Forderung von Klaus Hahn (CDU), soll der Umbau von Räumen zu modernen Einzel- und Doppelzimmern erfolgen: Jedes dieser Zimmer soll separate Badezimmer samt Dusche und WC erhalten. Hahn sagte, dass gerade diese Modernisierung wichtig und richtig sei, um das Gästehaus für die Zukunft – insbesondere für die Gartenschau im Jahr 2023 mit zahlreichen erwarteten Gästen in der Stadt – fit zu machen. Dieser Umbau kostet laut Hochbauamtsleiter Frieder Theurer voraussichtlich rund 57 000 Euro. Weitere 10 000 Euro sind für die Erneuerung im Personal-Sanitärbereich vorgesehen.