Einen tollen Ausflug nach Seebrugg haben die Spieler der D-Jugend des SV Heselwangen samt Betreuer um Roberto Marzio sowie einigen Begleitpersonen unlängst absolviert. Neben jeder Menge Sport – Kicken auf Kunstrasen, Zocken am Tischkicker – standen dabei auch Ausflüge in die nähere Umgebung auf dem Programm. So ging es etwa gemeinsam zum Riesenbühlturm, von wo aus die Heselwanger das ganze Gebiet um den Schluchsee im Blick hatten. Zudem wurde rund um den See gewandert. Abends saß man am Lagerfeuer zusammen. Foto: Marzio