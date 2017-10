Balingen JSG wahrt ihre "weiße Weste"

Die JSG-Trainer Andreas Wendel/Fabian Mayer hatten im Vorfeld die Spielweise des TVB intensiv studiert, die zahlte sich aus. In der ersten Hälfte entwickelte sich so ein ausgeglichenes Spiel. Der TVB spielte lange Angriffe und schloss erfolgreich über den Kreis ab, die "Jung-Gallier" antworteten mit ihren schnellen Angriffszügen umgehend. Nach 13 Minuten führte die JSG beim Stand von 9:7 erstmals mit zwei Toren. Die Gäste schafften es aber nicht, den Vorsprung auszubauen, denn sie ließen zu viele Möglichkeiten bei ihren Gegenstößen aus. Folgerichtig war das Spiel beim 10:10 wieder ausgeglichen und so sollte es bis zum 15:14-Halbzeitstand weitergehen.

Nach dem 15:15 zu Beginn der zweiten Hälfte antwortete die JSG mit drei Toren in Folge. Die Abwehr der Gäste stand nun immer besser, und Bittenfeld wirkte ratlos im Angriff. Nach 31 Minuten besorgte Lukas Pawelka mit dem 22:17 die erste Fünf-Tore-Führung für die "Jung-Gallier", die den Vorsprung in der restlichen Spielzeit noch zum klaren 34:24-Erfolg ausbauten. JSG Balingen-Weilstetten: Huber, Hajdu; Wenger (3), Geiger (3), Mauch, Bartsch (9), Bechinka (3), Pawelka (6/2), Bänsch (1), Flad (2), Sommer (2), Waskow (5).