Balingen "Jetzt heißt es, Kante zu zeigen"

Es drohe ein massives Ausbluten der Kinderärztlichen Nahversorgung im Kreis. "Wenn die Zukunft so aussieht, dass Eltern unzumutbar weite Wege in Kauf nehmen müssen, um einen Kinderarzt aufzusuchen, dann läuft etwas grundsätzlich schief", wirft Herre der Kassenärztlichen Vereinigung vor. "Das nötige Fingerspitzengefühl gegenüber unseren Kindern vermisse ich sehr, hier müssen andere Lösungen kommen, da müssen alle Entscheidungsträger Kante zeigen", betont der Abgeordnete.

"Eingriff in Berufsfreiheit"

Eine Notfallpraxis am Albstädter Krankenhaus sei begrüßenswert und sinnvoller, als besorgte Eltern mit schreienden und kranken Kindern auf lange Reisen in andere Landkreise zu schicken. "Dass Kinderärzte im Zollernalbkreis künftig freitags ihre Praxen früher schließen sollen, um in Tübingen Kollegen zu unterstützen, ist ein schwerwiegender Eingriff in die Berufsfreiheit der betroffenen Ärzte", gibt Herre zu bedenken.