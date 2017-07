Die Hopfenstadt Tettnang war Ausgangspunkt für viele schöne Radtouren der "Jedermänner" der TSG. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen bevorzugten sie aber Touren in der Nähe oder entlang des Bodensees, etwa von Tettnang über Lindau, Bregenz bis zum Rheindelta und zurück mit dem Schiff von Bregenz bis Langenargen. Eine weitere Route ging über Meersburg via Fähre nach Konstanz in die Schweiz bis Romanshorn und mit der Fähre nach Friedrichshafen. Ein Ausflug ging durchs Argental nach Wangen zu den berühmten Seelen mit Fleischkäse. Mit einer Führung durchs Dornier-Museum endeten fünf erlebnisreiche und schöne Tage. Foto: Privat