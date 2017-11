Balingen "Jedem, der Hilfe braucht, soll auch geholfen werden"

Die Vernetzungsarbeit ist eine weitere Aufgabe. Durch die notwendige Professionalisierung können viele diakonische Aufgaben vor Ort nicht mehr erfüllt werden; manch ein Älterer erinnert sich vielleicht noch an die Gemeindeschwester, die vielerorts bis nach dem Krieg in den Gemeinden tätig war. Für diese Vernetzung gibt es in den Kirchengemeinden den Diakoniesonntag mit Gottes­dien­sten, die Diakoniewoche und nun in der Woche zwischen dem ersten und zweiten Advent die "Aktionswoche Flüchtlings­arbeit".