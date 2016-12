Balingen Jede Menge Musik – und auch Theater

Balingen-Engstlatt. Zum Abschluss eines ereignisreichen Vereinsjahrs freute sich der Vorsitzende Eugen Renz über die vollbesetzte Engstlatter Festhalle. Die beiden musikalischen Leiter Jürgen Schnitzler und Svenja Heim führten die aktive Kapelle und die Jugendkapelle zunächst gekonnt durch den musikalischen Teil des Abends. Die Jugendkapelle überzeugte zu Beginn mit den beiden Konzertstücken "Stone Mountain Fantasy" und "Hadrians Wall". Lina Baus gab Erläuterungen zu den Musikstücken.

Das Aktive Orchester nahm die Besucher mit auf eine Reise durch die Vereinigten Staaten. Flugkapitän Jürgen Schnitzler und die beiden Stewardessen Vivien Fritz und Lena Speidel zeigten sich als Reiseführer verantwortlich. Mit dem Titel "Nightflight" wurde der Anflug auf die Stadt Miami musikalisch beschrieben. Weiter ging die Reise nach Atlanta, wobei die aktive Kapelle die Eröffnungsfanfare "An Olympic Celebration" der Olympischen Spiele 1996 intonierte. Der Weg aus den Metropolen der USA führte das Orchester in die Weiten der Berge im Osten Amerikas. Mit der "Appalachian Overture" erklang Musik, die die Folklore und Landschaft des Gebirgszugs widerspiegelt. Die musikalische Reise endete mit dem Eintauchen in das vielfältige Nachtleben der Großstadt New York. Mit "Bright Lights City Night" zeigte die Kapelle nochmals ihr Leistungsvermögen und die positive Entwicklung unter der Stabführung von Jürgen Schnitzler. Als Zugabe erklang mit dem "Police Academy March" das Hauptthema aus dem gleichnamigen Kino-Highlight der 1990er-Jahre.

Unter der Regie von Silke Koch hatten zudem vorwiegend junge Vereinsmitglieder wieder einen Einakter für den Abend einstudiert: Darin geht es um eine ältere Reisegesellschaft, die sich auf eine Kaffeefahrt begibt, die in einem abgelegenen Wirtshaus endet. Der windige Verkaufsvertreter wittert Geschäfte, doch die Senioren verweisen ihn in seine Schranken und haben hierbei die Lacher im Publikum auf ihrer Seite. Die Akteure wurden mit großem Applaus belohnt.