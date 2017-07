Balingen Jazzclub: Hardt, aber herzlich

Balingen. Auf Einladung des Jazzclubs Balingen sind die Hardt Stompers aus Reutlingen zu Gast. Eigentlich würden sie am liebsten die Zeit in die "Roaring Twenties" zurückdrehen, als sich im Süden der USA der New-Orleans- Jazz aus volkstümlichen, erdig-rauhen Tönen formte. Oder später, als in Chicago, San Francisco und New York der Sound von Blues, Dixieland und Swing die Herzen, Grammofone und Tanzböden eroberte.

Dass die Hardt Stompers heute wie vor 35 Jahren, zwar gereift, aber immer noch launig-munter zu hören sind, liegt an der gemeinsamen Freude, unvergängliche Jazz-Evergreens und auch weniger bekannte – aber gerade deshalb hörenswerte – Arrangements zu interpretieren. Wenn das Publikum beginnt, mitzuwippen und meint, die vermeintlichen Kratzer alter Schellack-Platten zu hören, dann gibt’s "Jazz pur" von den jung gebliebenen Hardt Stompers.

Nach all den durchjazzten Jahren mit Auftritten im In- und Ausland sind sie immer noch glücklich, wenn sie dem Publikum diese unbeschwerte Fröhlichkeit und Lebensfreude, die ihre Musik ausstrahlt, vermitteln können.