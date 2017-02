Balingen Jazz-Groove im Zollernschloss

Balingen. Die Musiker aus dem Umfeld der Musikhochschule Trossingen versprechen einen Konzertabend mit feinem Mainstream-Jazz aus dem American Songbook: Bebop, Swing und Latin, mal extrem abgefahren, mal ruhiger und melancholischer oder auch mit kräftigem Groove, aber immer mit sehr viel Spielfreude. Das Quartett existiert bereits seit 1991 und zählt damit zu den am längsten präsenten Formationen der regionalen Jazz-Szene.

Gegründet wurde das "Movin’ Along Jazz-Quartet" in der Zeit der ersten Gehversuche der Jazzabteilung der Musikhochschule Trossingen. Es folgten zahlreiche Auftritte sowohl in der Region ("Rittergarten" Tuttlingen, "Alte Paketpost" Rottweil, "Jazz In Town" Rottweil, "Bäre" Deißlingen, "Kaktus" Frittlingen oder Albeck-Gymnasium, Sulz) als auch überregional (Jazzfestival Idstein, Regensburger Jazztage).

Die beiden langjährigen Bandmitglieder Ingmar Kerschberger (Altsaxofon) und Michael Vliex (Bass) prägen den Klang der Formation maßgeblich durch ihre individuelle Spielweise und ihren eigenen Sound. Beide können auf zahlreiche Auftritte mit Peter Herbolzheimer sowie der Jam Factory Big Band zurückblicken und haben sich auch in anderen Formationen einen Namen gemacht. Ein großer Gewinn für die Band ist der Gitarrist Meggi Patay, der vor einem Jahr eintrat und sich durch ein besonders kreatives und virtuoses Gitarrenspiel auszeichnet. Am Schlagzeug sitzt Harald Rapp aus Vöhringen, der mit feinsinnigem und dezentem Spiel Akzente setzen kann.