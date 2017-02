Balingen Januar zeigt sich als strammer Wintermonat

Anhaltender Frost bestimmte danach das Januarwetter. Bis auf den stürmischen 12. Januar und die beiden letzten Tage des Monats gab es nur Frosttage, an 17 Tagen ging die Temperatur nicht über Null Grad hinaus. Solche Tage werden als Eistage bezeichnet. Durchschnittlich werden im Januar sieben verzeichnet.

An Neuschnee kamen im ganzen Januar bei zwölf Schneefalltagen insgesamt 26 Zentimeter zusammen. Die Schneedecke schmolz aber teils tagsüber oder sackte in sich zusammen.

Vom 3. bis zum 29. Januar, also 27 Tage lang, lag an der Station in Heselwangen eine geschlossene Schneedecke – 16 Tage mehr als im langjährigen Vergleich.

An Sonnenschein kamen im ersten Monatsdrittel 24,4 Stunden, im zweiten nur 17,5 Stunden, doch im dritten Monatsdrittel 52,3 Stunden zusammen. Das letzte Monatsdrittel zeichnete sich durch eisig kalte Nächte und viel Sonne tagsüber aus. Sechs Mal ging vom 19. bis zum Monatsende die Nachttemperatur unter minus zehn Grad zurück, während es tagsüber meist sonnig war.

Die letzten Tage des Januars wurden recht mild, es kam Regen auf, und der Schnee schmolz. Auf dem noch teils gefrorenen Boden wurde aber aus dem Regen auch tückisches Glatteis.

Ungewöhnlich milde Luft strömte am Samstag, 28. Januar, in den Zollernalbkreis: 12,4 Grad zeigte das Thermometer an; mit diesem Wert wurde Heselwangen zum wärmsten Ort in Baden-Württemberg.

Die Sonne schien an der Beobachtungsstation 94,2 Stunden lang, vergangenes Jahr waren es 70,2 Stunden. Im Schnitt von 1991 bis 2010 waren es 84,9 Stunden.