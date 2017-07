Die Anlagen der Bodenseewasserversorgung Sipplingen sind das Ziel des diesjährigen Ausflugs des Geislinger Jahrgangs 1940 gewesen. Nach einem Vesper im Hegau mit Blick auf die Schweizer Alpen steuerten sie Überlingen an, wo bei herrlichem Sommerwetter Gelegenheit für ausgedehnte Spaziergänge am Bodenseeufer und zum Mittagessen gab. Bei der Besichtigung in den Aufbereitungsanlagen der Bodenseewasserversorgung in Sipplingen konnten die mehr als 30 Teilnehmer Wissenswertes über die Trinkwasserversorgung im Land mitnehmen. Ein gemütliches Abendessen im Naturfreundehaus Balingen beendete den Ausflug. Foto: Jahrgang