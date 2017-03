Balingen (det). Mit einem Bebauungsplan für die Fläche rund um das Hochwasserdenkmal in Frommern soll erreicht werden, dass das charakteristische Orts- und Straßenbild gewahrt bleibt. Dieses drohte durch eine rund sechs Meter hohe und rund zehn Quadratmeter große und freistehende Werbetafel beeinträchtigt zu werden, für die ein Antrag vorliege, wie Baudezernent Michael Wagner im Technische Ausschuss am Mittwoch ausführte. Dessen Mitglieder hatten nichts dagegen, diese Werbetafeln zu verbieten und nur noch solche zuzulassen, die an Häusern festgemacht und nur noch bis zu vier Quadratmeter groß sind. Nun muss noch der Gemeinderat zustimmen.