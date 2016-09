Balingen Ist Messer aus den USA verboten?

Er hatte online zum Preis von 136 Euro ein stylisches, sogenanntes Karambit-Messer geordert – und prompt wurde gegen ihn ein Strafbefehl erlassen. Das Messer, hieß es im Feststellungsbescheid, habe eine vom Griff abgewinkelte, feststehende Klinge. Damit könne "in gerader, direkter Linie zugestoßen werden", was "mit der Wirkung eines Faustmessers gleichzustellen" sei.

Anwalt: ähnliche Messer hierzulande frei verkäuflich

Gegen den Strafbefehl hatte der junge Mann Widerspruch eingelegt, und so landete die Geschichte jetzt vor dem Balinger Amtsgericht. Er habe nicht gewusst, dass es sich um einen "verbotenen Gegenstand" handle, erklärte er. Solche Messer habe er auch in Deutschland gesehen, sie seien frei verkäuflich – auch in Fachgeschäften.