Balingen Interpreten packen und entzücken

Auch die Henschels brauchten hier Beherrschung, Konzentration und Intonationssicherheit. So entfaltete sich das ganze Werk, gleich gewichtet und berechtigt in allen Stimmen, jenseits harmloser C-Dur-Heiterkeit, und es wurde klar: Mozart hat hier trotz perfekter Aneignung Haydnscher Kompositionstechnik seine persönliche Eigenart nicht verleugnet. Den Henschels gelang es, dieses komplexe Werk als ausdrucksstarke Einheit darzustellen.

Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie Erwin Schulhoff fest im Repertoire haben. Er war Tscheche und Jude, experimentierfreudig, musikalisch und politisch neugierig und radikal – kein Wunder, dass die Nazis ihn wegsperrten.

1923 konnte er noch einigermaßen frei agieren, und da entstanden die "Stücke für Streichquartett", fünf motorisch wilde, zwischendurch aber auch lockere Tänze. Wiener Walzer, Tango und Tarantella spuken darin, vor allem aber tschechische Folklore. Das Henschel-Quartett packte und entzückte sein Publikum damit.

1827, mit 18 Jahren, schrieb Mendelssohn sein Streichquartett in a-moll opus 13. Es war Beethovens Todesjahr und sicher auch eine Auseinandersetzung mit dessen hochaktuellen Meisterwerken. Wie immer hat Mendelssohn die von Haydn gesetzte Gattung gleichzeitig erfüllt und gesprengt.

So enthält zum Beispiel das kantable Adagio als Mittelteil eine so perfekte Fuge, dass man sie kaum erkennt. Auch in dem harmlos dahinschreitenden Rahmen des Intermezzos steckt wieder ein erregendes Fugato. Und dann das Finale: Spannung und Bewegung im Übermaß – am Schluss kehrt er zu der ruhigen Adagio-Einleitung des Kopfsatzes zurück.

Die Henschels erfüllten dieses Meisterwerk derart mit Spannung und Leben, dass sie nichts Passenderes tun konnten, als die Rückkehr zur Ruhe zu bekräftigen mit der wundervollen Cavatine aus Beethovens opus 130.