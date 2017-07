Balingen Interesse an der alten Wirkungsstätte

Balingen-Heselwangen. Oberbürgermeister Helmut Reitemann begrüßte dort eine große Zahl von Ruheständlern und freute sich über die gute Resonanz. Er informierte die Ehemaligen über viele Maßnahmen in der Stadt, die seit der letzten Veranstaltung ausgeführt oder in Angriff genommen worden sind.

Im Baubereich erwähnte er den Neubau des Kreisverkehrs Wilhelmstraße und den Hinteren Kirchplatz, die Sanierung des Parkhauses unter der Arbeitsagentur, die derzeit laufenden Maßnahmen zur Nahwärmeversorgung in der Innenstadt, die Erschließung des Baugebiets Urtelen und die Südwestumfahrung von Weilstetten. Ferner ging er auf die Architektenwettbewerbe zum Bahnhofsareal sowie zur Neubebauung im Bereich Stingstraße/Charlottenstraße ein.

Weitere Themen, auf die der Oberbürgermeister einging, waren die Einführung einer Umweltzone in Balingen, die Ausarbeitung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Versorgung pflegebedürftiger Menschen und die Planung für ein Pflegeheim in Weilstetten, die Einrichtung einer Jugendtechnikschule und eines Jugendforschungszentrums sowie die Neukonzeption des Waagenmuseums. Auch personelle Veränderungen in der Stadt sprach er an; beispielsweise den Tod des Stadtarchivars Hans Schimpf-Reinhardt, die Verabschiedungen der Pfarrer Ewald Ginter in Frommern, Kristina Reichle in der Stadtkirche und Johannes Zimmermann in Endingen, das Ausscheiden von Hans Uhl nach 50 Jahren an der Frommerner Verwaltungsspitze, die Übernahme der Stadtbrandmeisterstelle durch Thomas Gührs sowie die neuen Schulleiterstellen von Elvira Schimon-Liebholz an der Grundschule Endingen/Erzingen und Diana Hofer an der Längenfeldschule.