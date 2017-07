Balingen Integration und Teilhabe als Chance

Alle Schulen im Zollernalbkreis sind dazu eingeladen, mit Projekten an dem Wettbewerb teilzunehmen. Bis zum 31. Oktober können pfiffige und nachhaltige Antworten zu dem Themenschwerpunkt gefunden und bei der Stiftung eingereicht werden.

"In dieser schnelllebigen Zeit ist das Miteinander in unserer Gesellschaft von enormer Wichtigkeit", erklärt Martin Schäfer, Stiftungsvorstand und stellvertretendes Mitglied des Vorstands der Sparkasse Zollernalb. "Daher resultiert unsere Entscheidung, die Integration und die Teilhabe in den Fokus des diesjährigen Wettbewerbs zu stellen."

Der soziale und kulturelle Austausch zwischen den Generationen, zwischen Menschen mit und ohne Handicap, unabhängig ihrer Herkunft, liegt den Initiatoren und Juroren besonders am Herzen. Sie hoffen auf zahlreiche Projekteinreichungen über alle Schulformen und Jahrgangsstufen hinweg.