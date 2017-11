Balingen Insolvenz: Gulde schließt Café in Friedrichstraße

An der Fassade erinnern drei Plaketten an die Geschichte: Das imposante Haus in der Friedrichstraße war 1810, im Jahr nach dem verheerenden Stadtbrand, wieder aufgebaut worden. Im Hauswappen stand neben den Initialen "J.F." eine Brezel für das Bäckerhandwerk. 1959 wurde das Haus neu aufgebaut. Vorübergehend war das Haus Domizil der Commerzbank, später von Bürobedarf Jürgen Flatt.

Im September dieses Jahres hatte der 140 Jahre alte Ofterdinger Familienbetrieb beim Tübinger Amtsgericht Insolvenzantrag gestellt. Der Reutlinger Rechtsanwalt Jürgen Sulz wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Der Insolvenzantrag wurde begründet durch Marktveränderungen und besonders durch den Druck durch Tankstellen-Angebote sowie die Backstationen in Discountern und Supermärkten. Das Unternehmen habe mit seinen 30 Filialen nicht die Möglichkeit gehabt, sich in der notwendigen Geschwindigkeit den neuen Marktbedingungen anzupassen, hieß es in der Begründung. Deshalb hätten sich "Altlasten" angehäuft, die die Firma nicht mehr aus eigener Kraft abtragen konnte.

Für das Gebäude gibt es bereits mehrere Interessenten

Die 290 Mitarbeiter wurden umgehend informiert und bekamen für August, September und Oktober Insolvenzgeld. Einige von ihnen haben sich, wie zu vernehmen war, schon unmittelbar nach Bekanntwerden der Insolvenz "umorientiert".

Unklar war zunächst, wie es mit den 14 Filialen im Zollernalbkreis, unter anderem in Albstadt, Balingen, Bisingen, Burladingen, Haigerloch und Rangendingen, weitergehen sollte. Das Ofterdinger Unternehmen ging zunächst davon aus, dass der Geschäftsbetrieb aufgrund der hohen Akzeptanz der Firma weitergehen werde. Die beiden Zweigstellen in der Balinger Friedrichstraße mit ihren Cafés seien "Top-Filialen" in bester Lage, hatte es ursprünglich von Seiten des Unternehmens geheißen. Sie seien im Zuge der Schließungen nicht bedroht. Offenbar doch: Für das Café in der Friedrichstraße 47 kam zum Monatsanfang vorerst das Aus. Für das Gebäude in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes gebe es bereits mehrere Interessenten, sagt Insolvenzverwalter Jürgen Sulz im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Aber es ist noch nichts spruchreif." Vorerst sei geschlossen, aber es sei denkbar, dass die Bäckerei-Konditorei Gulde das Geschäft hier weiterführen werde.