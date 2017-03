Balingen Innovative und energieeffiziente Technologien

Conzept Immobilien hatte in den vergangenen beiden Jahren in Sachsenheim, Beilstein, Giengen an der Brenz und Tauberbischofsheim mit den Architekturbüros Manstein in Aachen und Schairer+Partner in Balingen sowie den Generalunternehmen Stotz Massiv-Fertigbau in Balingen und Amos in Brackenheim Rewe-Supermärkte geplant und gebaut. Weitere Objekte in Lindau, Herbolzheim und Meckenbeuren seien zur Zeit im Bau und würden ebenfalls nach denselben Kriterien realisiert, wie bei der Preisvergabe gesagt wurde.

Die Bauausführung wurde von der ersten Stunde an durch einen unabhängigen und von der DGNB zertifizierten Auditor überwacht. Wie hervorgehoben wurde, kombinierten diese Lebensmittelmärkte eine im deutschen Lebensmittelhandel kaum beachtete Tageslichtarchitektur mit dem Einsatz innovativer und energieeffizienter Technologien und Materialien. Insbesondere in den Bereichen ökologische und technische Qualität überzeugten diese Märkte durch den ausschließlichen Einsatz zertifizierter Baumaterialien sowie die Nutzung des Regenwassers für Toilette und Putzwasser durch eine Zisterne, begrünte Flachdächer, Fotovoltaikanlagen, LED-Beleuchtungen, Öko- beziehungsweise Grünstrom aus regenerativen Energiequellen und Schaffung von Retentionsflächen für das Niederschlagswasser.

Kühlmöbel, Kühlräume und modernste Wärmepumpentechnologie würden ausschließlich mit dem natürlichen Kältemittel CO2 betrieben, was dem Abbau der Ozonschicht entgegensteuere. Die Abwärme der Kälteanlagen werde über einen 4000 Liter großen Pufferspeicher für die Raumheizung zurückgewonnen. Das bedeute, dass der gesamte Markt ohne jegliche fossilen Brennstoffe klimatisiert werde.