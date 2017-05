Balingen Ingrid Riester rückt für Bachmann nach

Balingen (gu). Landrat Günther-Martin Pauli sagte in der Kreistagssitzung, Bachmann habe ihm bereits am 18. April mitgeteilt, dass sie ihren Wohnort in einen anderen Landkreis verlegt habe. "Damit ist ihre Wählbarkeit nicht mehr gegeben." Laut Landkreisordnung seien nur Einwohner des Landkreises wählbar. Bei der Kreistagswahl 2014 hatte Dorothea Bachmann im Wahlkreis III Hechingen auf der CDU-Liste für den Kreistag kandidiert und 1618 Stimmen bekommen – mit Abstand die meisten im neuen Kreistag.

Erste Ersatzperson auf der CDU-Liste im Wahlkreis Hechingen ist Ingrid Riester. Nachdem sie ihr Einverständnis für das Nachrücken erklärt hatte, wurde sie in der Kreistagssitzung am Montagabend verpflichtet. Sie bringt kommunalpolitische Erfahrung mit: Riester ist seit 1999 Ortsvorsteherin in Weilheim und seit 2004 Mitglied der CDU-Fraktion im Hechinger Gemeinderat. Sie rückt auch in den Ausschuss für Umwelt und Technik als ordentliches sowie in den Schul-, Kultur- und Sozialausschuss als stellvertretendes Mitglied nach.