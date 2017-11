Balingen Infofahrt an den Kaiserstuhl

Gleich nach der Ankunft stand eine Betriebsbesichtigung bei der Winzergenossenschaft in Königschaffhausen an. Am nächsten Tag ging es nach Breisach mit einer Stadtführung rund um das Münster und Besichtigung der Sektkellerei Geldermann. Am frühen Nachmittag erreichte die Gruppe Oberbergen, wo nach einer gemütlichen Rast die Wanderung durch die Weinberge zurück nach Königschaffhausen führte.

Am Sonntag lernte die Reisegruppe bei der Führung durch einen Bauernhof am Kaiserstuhl die landwirtschaftlichen Produkte der Gegend kennen. So wurde dort bis vor wenigen Jahren noch Tabak angebaut. Außerdem ist Köngischaffhausen als Kirschendorf bekannt. Ein Blick in die Brennerei zeigte einen Teil der Verwertung des Steinobstes. Eine mehr als 150 Jahre alte Ölmühle wird noch zur Herstellung von hochwertigem Walnussöl genutzt.

Von Königschaffhausen ging es nach Heitersheim im Markgräfler Land. Dort gab es Einblick in ein privates Weingut. Die Informationen über die Vermarktungsstrategie der Weine und des Spargels machten deutlich, welche Herausforderungen die landwirtschaftlichen Betriebe heute stemmen müssen.