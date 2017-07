Balingen In Endingen ist noch einiges zu tun

Für die Ortseinfahrt der B 27 im Einmündungsbereich der Alten Balinger Straße ist eine Umgestaltung des Geh- und Radweges vorgesehen. Baudezernent Wagner und Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler unterbreiteten dafür konkrete Vorschläge. Ferner wurde der vom Ortschaftsrat gewünschte Verkehrsteiler auf der B 27 in Fahrtrichtung Balingen angesprochen.

Nach einem Gang durch die Alte Balinger Straße, die ausgebaut werden soll, ging es weiter zur Turn- und Festhalle. Dort zeigten die Vertreter des Hochbauamts die an der Halle geplanten Baumaßnahmen auf.

Mehr Platz für Sportgeräte

Als Vertreter des TSV Endingen erläuterte Heinz Fink den Bedarf an Räumlichkeiten zur Lagerung von Sportgeräten. Diese Maßnahme hält er für vordringlicher als die ebenfalls geplanten Umbauten im Eingangs- und Toilettenbereich. Oberbürgermeister Reitemann sicherte die Überprüfung eines möglichen Hallenanbaus zu.

Über das Gewann Hinter Hofen und die Wettbachstraße ging es zum Friedhof. Der Ortschaftsrat wünscht, dass vor der Leichenhalle eine Überdachung angebracht wird, um bei Beerdigungen einen Wetterschutz zu haben.

Ein weiteres Thema war die Sanierung der Friedhofsmauer in nördlicher und westlicher Richtung. Direkt an den Friedhof grenzt auch das Gebiet Reumorgen an, das nach Aussage von Ortsvorsteher Meitza als künftiges Wohngebiet von Endingen vorgesehen ist. Nach der Rückkehr ins Bürgerhaus fand eine Ortschaftsratssitzung statt. In deren Rahmen standen die Verwaltungsspitze und Amtsleiter für Fragen des Gremiums zur Verfügung.