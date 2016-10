Balingen In die Bank-Filiale zieht eine Bäckerei ein

Bei diesem Vorhaben machen die Stadt Balingen und das Backhaus gemeinsame Sache. Sie kaufen das Gebäude Am Wettbach der Sparkasse Zollernalb ab und werden es gemeinsam nutzen. Nach den aktuellen Plänen wird die Ortschaftsverwaltung wie bisher ihre Räume im Obergeschoss behalten. Unter dem Dach, wo sich der Sitzungssaal befindet, tagt auch zukünftig der Ortschaftsrat.

Das Backhaus will in den Bankräumen eine Bäckerei und ein Café einrichten, sagt Inhaber Martin Mahl. Ziel sei es, die Filiale im ersten Quartal 2017 zu eröffnen. Mit ihr ist das Backhaus Mahl dann dreimal in Balingen vertreten: es ist bereits Auf Schmiden und in Frommern präsent.

Die Sparkasse Zollernalb wird sich nicht ganz aus Endingen zurückziehen. Sie habe bereits Anfang des Jahres signalisiert, dass bei einer geeigneten Nutzung des Gebäudes, die eine rege Frequentierung erwarten lasse, ein Automat aufgestellt werde, wie Thorsten Straubinger, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse, erklärt. Eine Bäckerei schaffe nun die Voraussetzung, das Vorhaben auch umzusetzen. Ein Automat werde im Eingangsbereich des Bürgerhauses aufgestellt, so Straubinger weiter.