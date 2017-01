Balingen In der Balinger SPD hadern junge Mitglieder mit den Altvorderen

Die Balinger SPD ist, so scheint es, derzeit auf gutem Weg, Nachwuchsleute zu vergraulen. Mit Alexander Maute, Bernd Majer, Sanel Dacic und René Eisoldt sind in der Versammlung gleich vier der acht bisherigen Vorstandsmitglieder aus dem Führungsgremium ausgeschieden – jeweils auf eigenen Wunsch, mit nachvollziehbaren Argumenten: berufliches Engagement, geänderte private Interessen. Maute etwa, der bisherige Chef des Ortsverbands und zudem Kreisvorsitzender der SPD, will sich nach der für die Partei desaströsen Landtagswahl und dem Verlust der beiden Mandate in den Wahlkreisen Balingen und Hechingen stärker um die Landespolitik kümmern sowie um die Bundestagswahl im September dieses Jahres. Hinter vorgehaltener Hand indes beklagen junge Genossen des öfteren, dass innerhalb des Ortsvereins eine bestimmte "Clique" die Fäden ziehe, ebenso, dass ihnen von den "Alten" Steine in den Weg gelegt würden.

Beispiele dafür gibt es viele, eines davon ist jenes der Kandidatur Bernd Majers bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014. In Majer wollten die Jusos endlich einmal einen Vertreter der jungen Genossen-Generation in den Balinger Gemeinderat bringen. Dafür forderte der SPD-Nachwuchs einen prominenten Listenplatz für Majer – "wenigstens Platz fünf". Mit diesem Wunsch bissen sie sich aber an den etablierten Kandidaten die Zähne aus.

Für die junge Generation innerhalb der Balinger SPD war die Sache mit Majer ein "einschneidendes Erlebnis", wie es einer von ihnen im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Vor drei Jahren dominierte der Nachwuchs den Vorstand des Ortsvereins und drängte nach vorne, heute scheinen die "Jungen" mehrheitlich frustriert zu sein. Die Jusos, so deren Eindruck, sollen immer nur arbeiten und sich engagieren, ohne dafür belohnt zu werden, etwa mit einem Posten.