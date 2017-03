Balingen "In Balingen ist’s immer toll"

Hena geht’s schon wieder besser, aber er wird aus gesundheitlichen Gründen die gesamte restliche Tour nicht hinter dem Schlagzeug sitzen können. Wir denken, dass er für die Open-Airs wieder am Start ist.

Mit Dani habt ihr einen fähigen Schlagwerker als Ersatz – aber macht das für die Live-Show nicht einen Unterschied?

Klar ist es nicht das Gleiche, da Hena mit seinem Schlagzeugspiel seinen eigenen Charakter seit 25 Jahren in die Songs bringt und diesen einen speziellen, eigenen Touch gibt. Dennoch läuft es mit Dani Löble sehr gut. Er ist ein Profi und arbeitet sehr hart an den Songs und an der Show. Wir haben Spaß mit ihm. Für unsere Fans wird da kein Unterschied zu sehen sein.

Ihr seid seit mehr als 25 Jahren im Geschäft – warum wird das nicht langweilig?

So lange man seinen Traum verwirklichen kann, gute Songs schreibt, tolle Konzerte macht und die Qualität halten kann, wird es nie langweilig. Im Gegenteil, die Kreativität gibt viel Lebensenergie und es macht einfach riesig Spaß, mit seinen Bandkumpels nach 25 Jahren immer noch den Biss zu haben, zusammen in allen Bereichen Vollgas zu geben.

Bilbao, Bern oder Balingen – ihr tretet in Städten vieler Länder auf. Wo spielt ihr am liebsten und warum?

In Deutschland wie in der Schweiz kennen wir unsere Fans und wissen, wie sie hinter uns stehen. Südamerika aber ist auch sehr speziell, da die Fans alle Texte auswendig kennen und sozusagen das gesamte Konzert mitsingen und mitfeiern. Da sind die Konzerte immer sehr lebendig und wild.

Worin unterscheiden sich eure schweizerischen, deutschen oder spanischen Fans?

Eigentlich überhaupt nicht. Alle Fans wünschen sich ein gutes Konzert. Es liegt ganz allein an uns, in jedem Land mit guten Shows zu begeistern. Ein kleiner Unterschied ist, dass die Spanier sehr gerne mitsingen und einen laut abfeiern, wenn man sie begeistert.

Passt ihr eure Show abhängig vom Auftrittsort ans Publikum an, und wenn ja: wie?

Wir passen eigentlich nur Konzerte in der Schweiz etwas an. Da kommt die eine oder andere Ballade mehr ins Set, da wir in der Schweiz ein sehr gemischtes Publikum haben und nicht nur Rockfans. In den restlichen Ländern bleibt die Auswahl der Songs ziemlich gleich.

Was erwartet eure Fans am 10. März in Balingen?

Wir haben ein tolles Programm mit vielen Höhepunkten. Unsere Fans können die besten Songs vom neuen Album erwarten, dazu natürlich die Hits aus der Vergangenheit und ein paar alte Songs, die wir seit Jahren nicht mehr gespielt haben. Es ist ein Mix zwischen dem neuen Silver-Album und dem 25-jährigen Jubiläum.

Die Fragen stellte Wolf-Ulrich Schnurr

Tickets für das Konzert von Gotthard in der Balinger volksbankmesse am Freitag, 10. März (Beginn 20 Uhr, Unterstützung Pretty Maids) gibt es in allen Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, unter anderem in Balingen, unter der Telefonnummer 07433/901811.