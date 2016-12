Balingen Improvisation in der Heiligen Nacht

In der Sakristei, wo der Brand ausgebrochen war, liegt bereits ein neuer Boden. Zudem wurde die komplett verkohlte Tür zur Sakristei ausgetauscht gegen eine, in die ein Steinkreuz eingefasst ist. Der Wiedereinbau und die Intonation der Orgelpfeifen sollen im Januar folgen. Die mehr als 800 Pfeifen wurden einzeln ausgebaut, um einer Korrosion vorzubeugen. Der Ruß hätte sie nachträglich beschädigen können – so wie es mit den Gesangbuchhaltern geschehen ist. Gelagert sind die Pfeifen in einem gemieteten Container neben der Kirche.

Reithalle beim Rosenhof dient als Kirchen-Ersatz

Wurden die sonntäglichen Gottesdienste seither im Gemeindehaus gefeiert, so muss für Weihnachten eine andere Lösung her: Normalerweise gibt es an Heiligabend zwei Gottesdienste, zu denen laut Seisser nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre mit insgesamt bis zu 550 Personen zu rechnen sei. Da die Gemeinde in diesem Jahr nur einen Gottesdienst feiere, müsse die Alternative also wesentlich mehr Platz bieten als das Gemeindehaus. Dazu habe sich die Reithalle beim Rosenhof angeboten. "Wir werden ungefähr 150 Bierbänke, dazu Bühnenelemente und einen improvisierten Altar in die Halle schaffen", erklärt Seisser. Außerdem weist er darauf hin, dass die Temperatur in der Halle in etwa die gleiche sein werde wie draußen. "Je nach Außentemperatur empfehle ich, lange Unterhosen anzuziehen oder Decken mitzubringen." Außerdem werden mobile Toiletten aufgestellt.

An der Halle werden wohl nicht genug Parkplätze vorhanden sein – alternativ könne man sein Auto am Heselwanger Friedhof oder am Grillplatz "Auf Hangen" abstellen, sagt Seisser. Der Gottesdienst beginnt an Heiligabend um 16 Uhr.