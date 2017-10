Balingen "Immer ein Gespür für das politisch Machbare bewiesen"

"Sie hinterlassen große Fußstapfen, die schwer auszufüllen sind", bescheinigte ihm sein Nachfolger Stephan Reuß, aber: "Ich werde es auch nicht schaffen, 50 Jahre im Amt zu bleiben." Uhl habe sich jahrzehntelang mit Elan und Energie für den Stadtteil eingesetzt, bescheinigte Reuß im Beisein von Bürgermeister Reinhold Schäfer und Baudezernent Michael Wagner.

Oberbürgermeister Helmut Reitemann betonte, Uhl hinterlasse ein großes Lebenswerk. Es sei beeindruckend, was er in acht Jahren als Bürgermeister und in 42 Jahren als Ortsvorsteher geleistet habe. "Ihr Name bleibt untrennbar mit der Gemeinde verbunden." Uhl habe 1966 mit 27 Jahren als einer der damals jüngsten Bürgermeister im Land sein Amt angetreten. Frommern mit den Ortsteilen Dürrwangen und Stockenhausen habe einen gewaltigen Aufschwung genommen, die Einwohnerzahl sei von 2800 auf 6500 gestiegen.

Reitemann erinnerte daran, dass Uhl bei der Gemeindereform zunächst zwar für die Selbstständigkeit Frommerns gekämpft habe, dann aber die Entscheidung zum "Zusammenschluss" mit Balingen objektiv mitgetragen habe: "Dieses demokratische Handeln verdient hohen Respekt." Uhl habe auch später die Gesamtstadt nie aus den Augen verloren.