Balingen Imker freuen sich über Zuwachs

Detailliert ging Schriftführer und Geschäftsführer Axel Schuler auf die Aktivitäten ein. Besonders beleuchtete er den Württembergischen Bezirksimkertag in Rosenfeld, welchen die Vereinsmitglieder anlässlich des 140-jährigen Vereinsbestehens stemmten. Des Weiteren wurden die Nachwuchs-Imkerschulung sowie das Honigseminar mit Erfolg organisiert. Erstmals ging der Verein über eine Lehrkraft auf die Grundschulklassen der Längenfeldschule zu, um über die Themen Biene und Honig zu informieren.

Nach dem Kassenbericht von Michael Effinger und den Ausführungen der Kassenprüfer Wolfgang Schlagenhauf und Dieter Musner war es für den Obmann des Landesverbandes, Thomas Leukhardt, ein Leichtes, die Entlastung herbeizuführen. Alfred Jenter ging lobend auf den erstmals in der Vereinsgeschichte abgehaltenen Bezirksimkertag ein und zeigte den damit verbundenen Arbeitsaufwand auf.

Bei den Wahlen sprachen die Mitglieder dem stellvertretenden Vorsitzenden Ludwig Englert sowie Kassierer Michael Effinger das Vertrauen aus. Manfred Böhl, Bienensachverständiger aus Ostdorf, gehört seit nunmehr 40 Jahren dem Imkerverein an. Friedrich Scholte-Reh würdigte sein engagiertes Wirken und überreichte neben einem Buchgeschenk die goldene Vereinsehrennadel. In der Vorschau auf 2017 hielt Friedrich Scholte-Reh fest, dass ein Imkerstammtisch in Binsdorf eingeführt werde. Ferner würden wieder Imkerkurse zur Bienenhaltung und Honiggewinnung angeboten. Im Herbst werde, wenn die Brandschäden in der Heselwanger Kirche beseitigt seien, wieder ein Erntedankfest in Kirche und Gemeindehaus stattfinden.