Balingen "Im Momentpassiert noch gar nichts"

Zollernalbkreis (vg). Wie bereits berichtet, haben der italienische Modekonzern OVS und zwei weitere Investoren ein Kaufangebot für die angeschlagene Charles-Vögele-Gruppe abgegeben. "Im Moment passiert noch gar nichts", erklärt Nicole Borel, Pressesprecherin der Charles Vögele Gruppe in Pfäffikon (Schweiz), auf Nachfrage. Derzeit werde keine Filiale geschlossen. Die neuen Besitzer wollen sich aber von Charles Vögele Deutschland – die Zentrale sitzt in Sigmaringen – trennen. "Kommt es zum Verkauf der Gruppe, ist dieser frühestens Ende 2016 abgeschlossen", sagt Borel. Laut Vereinbarung würde im Fall des Verkaufs der gesamten Gruppe ein "europäischer Retailer" das Deutschland-Geschäft übernehmen. Einen Namen will Borel noch nicht nennen. Was dieser dann mit den Filialen vorhat, kann sie nicht sagen.