Balingen Im Einsatz für schönere Verkehrsinseln

Zusammen mit den Auszubildenden verschönerte die Firma Verkehrsinseln in der Gemeinde mit Staudenmischpflanzen. Um eintönige Rasenflächen oder noch schlimmere Schotterwüsten zu verhindern, nahm die Gemeindeverwaltung das Angebot von Jochen Thomann an, in einem Azubiprojekt die Flächen zu gestalten. Im Frühjahr machte man sich dann gemeinsam ans Werk.

Bodenvorbereitung und Bodenverbesserung, standortgerechte Auswahl der Stauden, Zusammenstellen der Farbkompositionen sowie den nötigen Pflegeaufwand galt es zu berücksichtigen, bis schließlich im April gepflanzt wurde. Entstanden sind Staudenkompositionen mit hoher Attraktivität, trotz geringem Pflegeaufwand: Sie blühen vom Frühjahr bis in den Spätherbst und sorgen im Winter mit interessanten Strukturen und Fruchtständen für abwechslungsreiche Aspekte.

