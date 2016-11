Balingen Im Einsatz für die bedrohten Haustierrassen

Viele der ausgestellten Tiere seien von jugendlichen Nachwuchszüchtern, die später einmal die Reihen der heutigen Kleintierzüchter füllen. Das alles habe man ausschließlich in ehrenamtlicher Arbeit bewältigt.

Viel Lob vom Landrat

Die offizielle Eröffnung oblag Schirmherr Landrat Günther-Martin Pauli. Auf die gemeinsame Kleintierschau der Rassegeflügel- und -kaninchenzüchter dürfe man stolz sein, sagte er und sprach Respekt und Anerkennung für die gelungene Schau aus.

Pauli ging auch auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren ein. Dies sei eine sinnvolle und naturverbundene Freizeitbeschäftigung. Er selbst habe als Jugendlicher zwei Küken großgezogen und wisse um den immensen Aufwand.

Sein Dank namens des Landkreises galt allen Ausstellern und ehrenamtlich wirkenden Mitarbeitern, ohne deren Einsatz diese Ausstellung nicht möglich gewesen wäre. Bei seinem Rundgang durch die Ausstellung habe er sich von Qualität und Vielfalt überzeugen können. Die Darstellungen in naturnahem Umfeld seien beeindruckend und die Bestimmungen des Tierschutzes würden eingehalten.

Pauli sagte, er hoffe dass die Jugend weiter bei der Stange gehalten werde. Es gelte, Werte und Sensibilität an die nächste Generation zu vermitteln, damit Kaninchen und Hühner nicht nur noch aus dem Fernsehen bekannt seien.

Die "Heuberger Spitzbuben" sorgten am Samstagabend für die musikalische Umrahmung und die Festlichkeiten dauerten bis tief in die Nacht. Aber auch am zweiten Tag der Hohenzollernschau, am Sonntag, freuten sich die Veranstalter über einen regen Besucherstrom.