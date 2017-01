Balingen Im Dezember gab es Sonne satt

Zur Einordnung: Durchschnittlich war es dort zwischen 1981 und 2010 im Dezember 1,2 Grad warm, an Niederschlag fielen 65,5 Liter auf den Quadratmeter, und die Sonne schien 63,1 Stunden. Der Dezember 2016 wies ebenfalls eine Durchschnittstemperatur von 1,2 Grad auf, allerdings nur magere 1,5 Liter Niederschlag – und die Sonne schien satte 136,4 Stunden lang. Die Station auf Bronnhaupten meldete sogar 150,3 Sonnenscheinstunden. Zudem gab es im ganzen Monat nicht einen einzigen Regentag mit über einem Liter pro Quadratmeter an Niederschlag, und was an gelegentlichen Tropfen und leichtem Nieselregen an Niederschlag zusammenkam, summierte sich auf den Negativrekord von den angeführten 1,5 Liter pro Quadratmeter.

Mit diesem Wert wird der Dezember 2016 zum trockensten, mindestens seit 1979. Gleiches lässt sich beim Sonnenschein festhalten: Mit 136,4 Sonnenscheinstunden wurde der Dezember 2016 auch zum sonnenscheinreichsten seit Beginn der Aufzeichnungen an der Wetterstation.

Die ersten zehn Tage des Dezembers waren schon von ruhigem Hochdruckwetter bestimmt. Tagsüber war es relativ mild mit Werten um die neun Grad bei reichlich Sonnenschein. Nachts fiel aber die Temperatur durchweg in den Frostbereich – im Mittel auf minus 3,2 Grad Celsius. Die erste Dekade kann dann auch die Tageshöchsttemperatur im Dezember von plus 13,6 Grad am 9. Dezember und den sonnenscheinreichsten Tag mit 7,3 Sonnenscheinstunden ebenfalls am 5. Dezember vorweisen. Übrigens und zur Erinnerung: Vor einem Jahr, am 20. Dezember wurden 18,2 Grad als Monatshöchsttemperatur registriert.