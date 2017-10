Balingen Im Außenbereich ist noch etwas zu tun

Im Bildungshaus "Käpsele" gebe es eine gemeinsame Lernzeit der Klasse 1 und 2, in Klasse 3 eine Lesepaten-AG, in Klasse 4 eine Forscherpaten-AG. Die Bläser-Klasse werde durch die Jugendmusikschule und den Musikverein Engstlatt unterstützt und ausgebildet. Auch der Verein "Glückskinder" unterstütze die Grundschüler. Wicker gab zudem einen Überblick über die verschiedenen Aktionen und Angebote in der Schule.

Arbeiten im Außenbereich

Ortsvorsteher Klaus Jetter betonte, die Umbaumaßnahmen an der Schule für die neuen Räumlichkeiten des Kindergartens seien eine große Belastung gewesen. Im Außenbereich stünden noch Arbeiten an. Die neuen Räume sollen mit einem Fest eingeweiht werden.