Balingen Ihre offene und herzliche Art steckte an

Am 25. Juni 1931 als Tochter des Textilfabrikanten Konrad Ammann geboren, wuchs Annemarie Rogg in Tailfingen auf und ging dort auch auf die Mittelschule. Ab 1947 besuchte sie die höhere Handelsschule in Ebingen, wo sie Hans Rogg kennenlernte. Es begann eine Verbindung, die 70 Jahre halten sollte. "Es war eine glückliche Ehe. Wir haben uns nie gestritten", sagt Ehemann Hans Rogg.

Nach der Hochzeit 1956 und der Geburt ihrer drei Kinder Jochen, Beatrice und Matthias – Letzterer starb im Alter von zwei Jahren bei einem Schwimmunfall – war Annemarie Rogg zunächst Hausfrau. Sie stieg dann Anfang der 1970er-Jahre in die Firma ein. In den folgenden 35 Jahren war sie für den Ein- und Verkauf zuständig und leitete die Dekorationsabteilung. Auch die Ausstellungsbestückung gehörte zu ihrem Aufgabenbereich, weshalb der Besuch großer Messen in Köln und Frankfurt selbstverständlich war. Wie ihr Mann war sie von Montag bis Samstag in der Firma anzutreffen, wobei sich Mitarbeiter daran erinnern, dass sie oftmals den Arbeitstag mit einem Liedchen trällernd oder pfeifend begann.

Musik war auch ihr Hobby. Annemarie Rogg war Mitglied im Liederkranz Tailfingen und hörte zu Hause gerne klassische Musik. Darüber hinaus spielte sie gerne mit Freundinnen Tennis und traf sich regelmäßig zu Canasta-Abenden. Und mit dem privaten Kegelclub "Die Holzer", dem auch ihr Mann angehört, unternahm sie Reisen in viele europäische Länder und Städte wie Rom, Athen und Moskau. Auch ein Trip in die USA stand auf dem Reiseprogramm.