Aber mittlerweile ranken sich Gerüchte um einen möglichen Privatisierungs-Partner: die Schweizer Ameos-Gruppe. Deren Pressesprecher Florian Deumeland hat das Gerücht zu möglichen Übernahme-Gesprächen zwar nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. In solchen Fällen werde Stillschweigen vereinbart, teilt er per E-Mail mit und verweist auf eine Internet-Seite der Ameos-Gruppe, auf der erklärt wird, wie eine Übernahme und Privatisierung ablaufe. Zudem sind dort deutschlandweit 38 Standorte aufgeführt, die von der 2002 gegründeten Gruppe mit Stammsitz in Zürich bereits übernommen worden sind: Kliniken und Pflegeeinrichtungen, zwei davon im Zollernalbkreis, in Meßstetten und Winterlingen.

"Die Privatisierung von Krankenhäusern findet in Deutschland auf allen drei Ebenen des föderalen Systems verbreitet statt und schließt mittlerweile selbst Unikliniken mit ein", heißt es auf der Internetseite von Ameos. Zunehmender Wettbewerb, der Zwang zu verstärkter Wirtschaftlichkeit und mehr Qualität zwinge viele Kreise und Kommunen dazu, ihre Häuser in private Hand zu geben.

Merkel hatte die mögliche Teilprivatisierung als "mehr als problematisch" gesehen und "verheerende psychologische Effekte" befürchtet. Sollte die öffentlich-rechtliche Trägerschaft des Klinikums durch den Landkreis nicht mehr gegeben sein, sei die bevölkerungsnahe, optimale medizinische Versorgung in Gefahr.