Bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Albstadt in Endingen überreichten der erste Bevollmächtigte Walter Wadehn und der zweite Bevollmächtigte Michael Föst einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an Maria Jensch-Wiget vom "Feuervogel", der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt im Zollernalbkreis. Sie führte aus, dass 2016 mehr als 120 Menschen den Verein aufgesucht und mehr als 300 Beratungsgespräche stattgefunden hätten. Foto: Privat