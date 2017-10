Bei der IG-Metall-Delegiertenversammlung in Endingen hat die Gewerkschaft Jürgen Stach, Bizerba-Betriebsratsvorsitzender in Meßkirch, Petra Zellmer, Betriebsratsvorsitzende der Firma Hohner Musikinstrumente in Trossingen, und Rosemarie Scheck, ehemaliges Bizerba-Betriebsratsmitglied, für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Der Bevollmächtigte Walter Wadehn dankte den Jubilaren für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit. Foto: Privat