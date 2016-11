Balingen Idylle und Vielfalt im Ortskern

Wie in jedem Jahr sind im alten Ortskern des Stadtteils die idyllische Krippe im alten Stall, abwechslungsreiche Marktstände und feine Imbissbuden zu finden. Das vielfältige Angebot an den Marktständen wurde in der langen Vorbereitungszeit selbst gefertigt. Die Kreativität entflammt dabei jedes Jahr aufs Neue und ist darüber hinaus in einer Verkaufsausstellung mit filigranen und besonderen Kunstwerken im Gemeindehaus zu bewundern.

Deshalb freuen sich die Marktleute genauso wie die Gäste auf das vorweihnachtliche Ereignis. Denn wer möchte nicht die vielen Köstlichkeiten aus Küche und Keller kosten und sich von den fantasievollen Geschenkartikeln für jeden Geldbeutel bezaubern lassen, dabei die Stimmung von den verschiedenen Musikgruppen einfangen und ganz nebenbei mit Bekannten Gespräche führen? Längst hat sich der Markt zu einem Treffpunkt entwickelt, auf dem geschwatzt und mit Muse gebummelt wird wie in alten Zeiten.

Zwischen den Musik- und Gesangsvorträgen verteilt der Nikolaus seine Säckchen an die Kinder. Die Geschenke sind eine Spende der Marktbetreiber. Im Lichterglanz des Abends setzt ein Schattenspiel nicht nur für die jungen Besucher besinnliche Akzente. Die singenden Schäfer und Alphornbläser schließlich verleihen der Veranstaltung eine besondere Note, bevor die Nachtwächter an das Ende des Markttags erinnern.