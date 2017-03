Balingen Ideen sprudeln für die Gartenschau

Balingen. Johann Senner, Chef des Büros Planstatt Senner, das die Gartenschau im Auftrag der Stadt planerisch auf die Beine stellt, zeigte sich am Samstag in der Mensa des Schulzentrums Längenfeld optimistisch: "Das wird gut". Er habe in den einzelnen Arbeitsgruppen eine Aufbruchstimmung verspürt sowie unter den Balingern, die daran sowie an den anderen Workshops teilgenommen haben, ein wachsendes Bewusstsein für das Grünprojekt, das die Stadt über das Jahr 2023 hinaus prägen werde.

Nach den sogenannten Daueranlagen, den baulichen Veränderungen, die bis zum Gartenschaujahr realisiert werden, war am Samstag das Veranstaltungsjahr der Schwerpunkt. Senner und dessen Mitarbeiter Felix Benzel, Tina Hekeler und Kerstin Winandi forderten die Balinger dabei ausdrücklich zu "Fantasie und Spinnerei" auf – und die Balinger ließen sich nicht zweimal bitten.

Als denkbare Veranstaltungsorte wurden, neben den prädestinierten Flächen rund um die Stadtmühle sowie auf dem Strasser-Areal der Hof des Zollernschlosses, der Platz an der Ölbergstraße, der Bahnhofsvorplatz, der Marktplatz sowie die das Balinger Kernstadtbild prägenden Innenhöfe genannt; für letztere, so eine Idee, könne vielleicht ein mit der Gartenschau korespondierender Gestaltungs-Wettbewerb ausgelobt werden. Ebenso denkbar sei, so eine weitere Anregung, dass alle Balinger mit einem Stückchen Grün am Haus dieses zu einer Teilfläche des großen Ganzen machen – etwa dadurch, dass dort nicht nur etwas Hübsches gepflanzt, sondern auch Klappstühle für Besucher aufgestellt werden: "Herzlich willkommen". Das könnte, so die Meinung, das Gemeinschaftsgefühl der Balinger stärken sowie die Gastfreundschaft gegenüber Gartenschaubesuchern demonstrieren.