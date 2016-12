Balingen "Ich kann einen Unterschied machen"

Nach meinem viermonatigen Praktikum 2011 bin ich im September 2012 als feste Mitarbeiterin bei Metro World Child nach New York gezogen. Ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, jemals so weit weg zu ziehen, und war auch nicht sonderlich daran interessiert, in einer Großstadt zu leben. Aber die Arbeit mit den Kindern hat mich sehr bewegt.

Sind Sie immer noch für Metro World Child tätig? Wenn ja, was treibt Sie an?

Ich bin noch immer bei der Organisation tätig und bin immer wieder begeistert, zu sehen, dass Leben verändert werden können und dass ich als ganz gewöhnliche Person einen Unterschied machen kann. Außerdem ist es mir wichtig, den Kindern den christlichen Glauben zu vermitteln, da mein Glaube eine wichtige Rolle in meinem eigenen Leben spielt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Benefizkonzert zu organisieren?

Ich nahm früher selbst Teil an vielen Konzerten durch meine Schule – das Gymnasium Balingen – und auch durch meinen Klavierunterricht an der Jugendmusikschule Balingen. Für mich war es also etwas sehr Persönliches, Musik und meine Arbeit mit den Kindern zu verbinden.

Werden Sie bei der Veranstaltung auch über Ihre Arbeit berichten?

Gemeinsam mit anderen, die selbst Teil von Metro World Child sind oder waren, werde ich bei der Veranstaltung von unserer Arbeit und besonders dem Projekt "Operation Weihnachtshoffnung", bei dem wir rund 30 000 Weihnachtsgeschenke an bedürftige Kinder in New York City verteilen, berichten. Nach dem Konzert gibt es noch einen kleinen Empfang, bei dem es noch die Gelegenheit für Gespräche und Informationen über die Organisation und zum Beispiel unser Patenschaftsprogramm gibt.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Ich werde im Januar wieder nach New York fliegen. Wie lange ich noch dort arbeiten werde, weiß ich noch nicht.

Das Benefizkonzert mit der Big Band des Gymnasiums und der Jugendmusikschule sowie mehreren Chören ist heute, Mittwoch, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Dürrwangen.