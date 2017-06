Balingen "Hüttle" weg, Neubau bald da

Balingen-Roßwangen. Wie schnell so ein Abriss geht, davon ist die Sportvereins-Vorsitzende Melanie Butz selbst überrascht. Binnen weniger Stunden machte ein Bagger das liebevoll "Hüttle" genannte Gebäude am Montag platt. Am Dienstag erledigten die Abrissarbeiter noch kleinere Arbeiten; auf dem Parkplatz des Sportgeländes wurde derweil schon die Holzkonstruktion für das neue Vereinsheim angeliefert. Noch in dieser Woche soll es aufgestellt werden. Es geht voran. Und viele helfen mit.

Der Verlust des früheren Vereinsheims durch ein Feuer am Weihnachtstag 2015 sei für den SV Roßwangen mit seinen rund 540 Mitgliedern eine Katastrophe gewesen, sagt Butz. Die Sportler hätten den vor, nach und abseits der Spiele beliebten Treffpunkt, ihr Zuhause, verloren. Dazu sei die ungewisse finanzielle Belastung gekommen – in doppelter Hinsicht: Lange war unklar, mit welchem Betrag die Versicherung beim Wiederaufbau einspringen würde; dazu stand mit der Sanierung des Rasenfelds eigentlich schon ein Großprojekt auf der SV-Agenda.

Die größsten Sorgen hätten sich mittlerweile erledigt, sagt Butz. Der Verein entschloss sich, die beiden eng miteinander verbundenen Vorhaben anzugehen. Das Spielfeld wurde saniert und mit einer neuen Drainage versehen. Der Neubau des Gebäudes wurde parallel geplant – und soll bis Spätherbst fertig sein: Das traditionelle Schlachtfest im November wolle man darin feiern, sagt Butz.