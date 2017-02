Balingen Horwitz bietet heißen Genuss

Balingen. Die Show von Dominique Horwitz & Friends steht unter dem Titel "Me and the Devil".

Der Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz spannt einen wahrhaft teuflischen Bogen von der romantischen Oper "Der Freischütz" über Rock-, Pop- und Jazzklassiker bis hin zu den schrägen Höhepunkten aus Tom Waits’, Robert Wilsons und William S. Burroughs’ "The Black Rider".

Im Mittelpunkt der hintergründigen, von einer sieben Musiker zählenden Band auf der Bühne begleiteten Songs steht der Mythos des Teufels – abgründig, skurril, komisch, erotisch und fantastisch. Begleitet wird Horwitz von den Musikern Martin Langer (Schlagzeug), Johannes Huth (Bass), Murat Parlak (Piano), Andreas Dopp (Gitarre), Gabriel Coburger (Saxofon, Flöte), Sebastian John/Sebastian Hoffman (Posaune) sowie Michael Leuschner (Trompete und Flügelhorn).