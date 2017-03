Balingen Holzkonstrukt in Endingen sorgt für Verwirrung

Endinger Ortschaftsräte haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder die Augen gerieben, als sie gesehen haben, was sich auf dem Grundstück so tut. Sie hatten sich vor rund zwei Jahren mit dem entsprechenden Baugesuch befasst und auch ihren Segen zu einer geplanten Aufstockung gegeben. Doch davon kann nun keine Rede mehr sein angesichts des zusätzlichen An- und Vorbaus.

Mitarbeiter der Balinger Stadtverwaltung haben sich inzwischen vom Vorhaben einen Eindruck verschafft. Ihre Reaktion: Sie lassen dem Bauherrn eine so genannte Bau-Einstellungsverfügung zukommen, wie Rathaussprecher Jürgen Luppold auf Anfrage berichtet.

Beigefügt sei auch die Aufforderung, ein Änderungsgesuch vorzulegen. "Diese wird dann wieder geprüft", so Luppold weiter.