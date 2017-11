Balingen Holtmann & Co. sorgen für jede Menge Aha-Momente

Der legendäre Matthias Holtmann ist in Balingen längst Stammgast. Sein Buch "Porsche, Pop und Parkinson" stellte er einst in der Stadthalle vor. Und war am Mittwoch wieder mit Literatur, quasi, zu Gast in der Kreisstadt. Denn spätestens seit dem Literaturnobelpreis für Bob Dylan ist klar, dass Songtexte durchaus echte Kunst sind. Nur: Wer versteht schon all die Feinheiten zwischen den englischen Zeilen?

Vor zehn Jahren hatten Holtmann und seine Kollegen die Idee, Liedtexte zu übersetzen. Damals spielten sie vor 50 Leuten, heute füllen die Schauspieler, Sänger und Musiker die ganz großen Hallen. In Balingen mit dabei war auch Moderator Jochen Stöckle.

Radio ist längst mehr als ein Kasten, aus dem Musik oder Nachrichten kommen. Hinter den Kulissen der Sender sind Events längst zum Teil des Konzepts geworden. Im Fall von SWR1 neben der Hitparade mit dem jährlichen Megafinale in der Stuttgarter Schleyerhalle auch "Pop und Poesie". Mit einer Band aus Profimusikern unter der musikalischen Leitung von Peter Grabinger und zwei Sängerinnen, die mühelos in die stimmlichen Rollen von Annifrid und Agnetha schlüpften und sich ausdrucksstark in Aretha Franklin zu verwandeln wussten.