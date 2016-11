Balingen Hoffnung auf Fortschritte ist da

Balingen-Endingen. Die Ortsumfahrung Endingen-Erzingen ist in der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans in diesem Jahr endlich in den vordringlichen Bedarf aufgenommen worden. Bei idealen Witterungsverhältnissen hat der Ortschaftsrat Endingen deshalb die voraussichtliche künftige Trasse der Ortsumfahrung der B 27 begangen.