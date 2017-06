Albstadt Hörner neuer Kandidat – Fiechtner abgewählt

Mit Hörner haben die Kreisverbände Zollernalb und Sigmaringen den zweiten Bundestagskandidaten in diesem Jahr nominiert. Heinrich Fiechtner war im Januar gewählt worden; weil er nach Meinung der Mitglieder aber mehrfach gegen die Parteilinie verstoßen hat, wollten sie ihn wieder loswerden. Neben seinem Querulantentum wurde Fiechtner mangelnde Präsenz in der Region und fehlendes Engagement im Wahlkampf vorgehalten. Das Landesschiedsgericht der AfD hatte die Nominierung Fiechtners bereits im Mai Ende Mai wegen Formfehlern für ungültig erklärt. Formal wurde der "Wahlvorschlag Fiechtner" am Donnerstagabend einstimmig zurückgenommen und seine Wahl im Januar für ungültig erklärt.

Endgültig den Weg freigemacht für die neuerliche Nominierung hatte das Stuttgarter Landgericht. Richter Titze wies einen Antrag Fiechtners als unzulässig zurück, mit dem der Stuttgarter Mediziner die neuerliche Aufstellungsversammlung verhindern wollte. Fiechtner wurde auf den parteiinternen Rechtsweg der Schiedsgerichtsbarkeit verwiesen.

Zu dieser Entscheidung sagte Fiechtner am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung, dass er – falls er abgewählt werden und ein anderer Kandidat nominiert werden sollte – "selbstverständlich" dagegen vorgehen wolle: "Ich lasse nicht locker." Er halte es mit dem Demokratieprinzip und elementaren Wahlgrundsätzen nicht für vereinbar, eine einmal erfolgte formgültige Wahl zu wiederholen, auch wenn eine Partei Vorbehalte gegen einen gewählten Kandidaten im Nachhinein äußere.