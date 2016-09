Balingen Hölzerner Wolf in Heselwangen zerfällt stetig

Dieser Tag ist nun nahe. Und dass die Stadt die Sanierung durchführen werde, steht nicht zur Diskussion. "Erwin Alber hat einiges für die Stadt getan", sagt Roller. "Zum Beispiel hat er den Nikolausmarkt ins Leben gerufen." So stelle sich nun die Frage, wie die Sanierung aussehen solle. "Bisher stehen lediglich Gedanken im Raum, die von der Ortschafts- und der Stadtverwaltung diskutiert worden sind", so der Ortsvorsteher. "Aber zu einer Lösung sind wir bislang noch nicht gekommen."

Der Bauhof wurde bereits zu Rate gezogen: "Wir haben mal angefragt, ob es ausreicht, nur den Sockel auszutauschen", so Roller. Aber Fehlanzeige: Um eine komplette Sanierung komme man nicht herum. "Nun haben wir überlegt, ob wir eine Kopie machen oder den Wolf in Bronze gießen. Das wäre natürlich am schönsten." Allerdings sei dies auch eine Kostenfrage. Roller: "Das ist wahrscheinlich einfach zu teuer."

So werde der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung das Thema in den nächsten Wochen nochmals aufgreifen. Bis dahin bleibt dem Heselwanger Wahrzeichen nichts anderes übrig, als bei Wind und Wetter zu heulen und darauf zu warten, was mit ihm passiert.